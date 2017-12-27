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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинской области сотрудник заправки инсценировал нападение, избив себя гаечным ключом
27.12.2017 г. 13:13
Также он ударился лбом о землю, чтобы больше походить на пострадавшего. Таким способом мужчина пытался отвести от себя подозрения в похищении более 70 тыс. рублей.
Деньги, которые украл оператор заправки в селе Уйское в ночь на 14 октября этого года, принадлежали работодателю. Вытащив купюры из кассы, мужчина ударил себя несколько раз по затылку гаечным ключом, а потом стукнулся лбом о землю. Прибывшим на заправку полицейским сообщил, что неизвестные преступники напали на него и похитили деньги. Правоохранители разобрались в ситуации и признали мужчину виновным в даче ложных показаний. Ему назначили два года и один месяц лишения свободы с испытательным сроком, сообщили в областной прокуратуре.
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