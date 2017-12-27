В детсаду в Челябинской области в одной из спален обнаружили снег

Фото с сайта gorodkirov.ru

Прокуратура начала проверку. Нарушения температурного режима зафиксированы в детском саду №26 в поселке Роза. Родители воспитанников сообщают в соцсетях, что комнатные термометры в помещениях показывают 13-15 градусов. В одной из спален на подоконнике был обнаружен снег. Там же родители заметили дыры, которые были заткнуты тряпками. Сейчас идет проверка этой информации.

"При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Все новости за 27.12.2017 г.»