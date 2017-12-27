Пострадавшим от смены теплоснабжающей организации челябинцам вернут деньги

Фото с сайта vk.com

Такое обещание сегодня, 27 декабря, дал глава города Евгений Тефтелев. После перехода на новую схему теплоснабжения изменилась подрядная организация. Вместо МУП «ЧКТС» пришла Уральская теплосетевая компания. Из-за этого многие горожане столкнулись с проблемой перерасчетов за отопление. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал повлиять на руководство ЧКТС.

«Мы готовились вместе с компанией «Фортум» к переходу с 1 января 2018, но в Москве решили, что это надо сделать с 1 ноября. Я еще раз попрошу руководителя ЧКТС Сергея Лобанова отнестись внимательнее и при необходимости организовать дополнительные пункты решения этих вопросов», - пообещал глава города Евгений Тефтелев.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.12.2017 г.»