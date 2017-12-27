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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Пострадавшим от смены теплоснабжающей организации челябинцам вернут деньги
27.12.2017 г. 12:50
Такое обещание сегодня, 27 декабря, дал глава города Евгений Тефтелев. После перехода на новую схему теплоснабжения изменилась подрядная организация. Вместо МУП «ЧКТС» пришла Уральская теплосетевая компания. Из-за этого многие горожане столкнулись с проблемой перерасчетов за отопление. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал повлиять на руководство ЧКТС.
«Мы готовились вместе с компанией «Фортум» к переходу с 1 января 2018, но в Москве решили, что это надо сделать с 1 ноября. Я еще раз попрошу руководителя ЧКТС Сергея Лобанова отнестись внимательнее и при необходимости организовать дополнительные пункты решения этих вопросов», - пообещал глава города Евгений Тефтелев.
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