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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Работодатели готовы больше платить студентам, а не ученым
27.12.2017 г. 11:48
К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы HeadHunter. Они проанализировали вакансии за текущий год. Выяснилось, что уровень зарплат в Челябинске в сферах «Начало карьеры, студенты» выше, чем в категории «Наука, образование». Студентам работодатели готовы платить 23 тыс. рублей. Преподавателям и ученым - 20 тыс.
Первую строчку рейтинга занял «Высший менеджмент» с зарплатой 60 тыс. рублей. Чуть меньшие суммы предлагали в «Добыче сырья» – 50 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров «Строительство и недвижимость» со средним вознаграждением 40 тыс. рублей. Нижнюю строчку рейтинга заняла сфера «Домашний персонал» - 17,5 тыс. рублей.
Самой высокооплачиваемой вакансией уходящего года стала «Менеджер по продажам элитной недвижимости» в крупном агентстве. Кандидату предлагали вознаграждение от 250 тыс. до 1,5 млн рублей.
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