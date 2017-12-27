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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
В Челябинской области пенсионерку увезли на скорой из банка после известия о пропаже со счета 1 млн рублей
27.12.2017 г. 11:42
Когда женщина обнаружила отсутствие денег, она попросила сотрудников разъяснить ситуацию. Однако вместо этого ее силой вывели на улицу. Затем пенсионерку, у которой из-за стресса поднялось давление, увезли на машине скорой помощи. Она обратилась за помощью в челябинское отделение ОНФ. Там рассказала, что положила на счет 1 млн рублей и по договору ежемесячно получала проценты со вклада.
"У пенсионерки было открыто в банке два счета. Из-за сомнительных действий сотрудников финансовой организации в определенную дату на счетах оказалось 0 рублей, а миллион переместился на некий третий счет", — сообщил член регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин.
После вмешательства ОНФ руководство банка принесло женщине извинения и вернуло пропавшие деньги. Сейчас решается вопрос о компенсации морального вреда.
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