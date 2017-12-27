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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Владельца «Речелстроя» Андрея Пязока не отпустили под домашний арест
27.12.2017 г. 11:40
Челябинский облсуд, сегодня, 27 декабря, оставил без изменения решение Центрального райсуда о заключении под стражу учредителя компании-застройщика ЖК «Чурилово Lake City» и депутата гордумы. Пязока обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков. Адвокаты просили выпустить его под домашний арест. Если эта мера пресечения будет избрана, то гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг готов внести 5 млн рублей в качестве залога, сообщили в пресс-службе облсуда. Прокурор просила оставить постановление райсуда и меру пресечения без изменения.
Компания «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановила строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых более 1,7 тыс. дольщиков. Уголовное дело в отношении Пязока управление СКР по Челябинской области возбудило в середине декабря. Расследование продолжается.
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