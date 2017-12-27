Троих южноуральцев будут судить за разбойные нападения на дальнобойщиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

Грабители похитили у 11 водителей деньги и товары на сумму более чем 1 млн рублей. По версии следствия, соучастники с марта по декабрь 2016 года требовали у дальнобойщиков оплатить проезд по дорогам области. В случае отказа мошенники обещали повредить машину или груз. Применяя угрозы и насилие, они забирали у водителей деньги и перевозимые товары. Всего от действий банды пострадали 11 дальнобойщиков и пять организаций, в том числе из Казахстана. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 27.12.2017 г.»