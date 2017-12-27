Для тех, кто собрался за город в новогодние каникулы. Правила безопасности

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По статистике, чаще всего спасателям приходится искать заблудившихся в лесах и горах людей в грибной сезон и зимние праздники. И если первое сейчас неактуально, то второе как раз на носу. В новогодние каникулы южноуральцы массово едут за город на отдых, а потом в сводках мы видим новости о потерявшихся или замерзающих на природе людях. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно знать и соблюдать ряд правил. Они элементарные, но ими часто пренебрегают. Отправляясь в горы или лес, необходимо предупреждать об этом МЧС или хотя бы своих близких и говорить им подробно о маршрутке и времени возвращения. Краевед Федор Жижилев поделился своим опытом зимних путешествий.

«Мы предупреждаем, куда мы поехали, каким количеством, когда вернемся. Если человек к запланированному времени не вернулся, то, естественно, его начнут искать. Сообщение должно быть, сотовые телефоны. Сейчас компасами уже не пользуются, но пользуются GPS. GPS сегодня есть в телефонах. Все оборудование должно быть продумано на все случаи. Питание нужно всегда брать. Как мы говорим: "Идешь на день — берешь на три". Всяко бывает. Правила простые, и ими пренебрегать нельзя», - отметил Федор Жижилев.

Одно из главных правил, по словам Федора Жижилева, — иметь при себе спички или зажигалку. Костер поможет потерявшимся людям согреться и станет сигналом для спасателей, который выдвинутся на помощь.

«Если вы зимой в лесу или где-то далеко от населенного пункта потерялись и не знаете, куда идти, и предупредили, то есть знают, что вы ушли и должны прийти, а вас нет, — вас начнут искать, обратятся в МЧС. Все равно вас начнут искать. Конечно, вам нужно развести костер для того, чтобы не было обморожений. Если есть у вас какие-то чашки, то кипятить воду, горячее питье, то есть пить чай, если есть что-то у вас. Все равно же вы рюкзачок с собой берете. Зимой в лес без спичек, без зажигалок нельзя вообще ходить. Они всегда должны быть, хоть вы курите - не курите», - сказал краевед.

Многие люди, потерявшись в лесу или на открытой местности, начинают паниковать. По мнению Федора Жижилева, это главная ошибка. Турист перестает мыслить рационально и не может придумать выход из ситуации. Чтобы выжить, человек должен думать "холодной головой".

«Практически всегда человек выживает, когда у него нет паники. Самое страшное — это паника. А если у человека нет паники, он решения правильные принимает, то есть инстинкт самосохранения у него срабатывает. Самое главное, если вы в коллективе увидели у кого-нибудь панику, нужно прежде всего вот эту панику постараться устранить беседой. Можно даже пошутить, чтобы вывести человека из депрессивного состояния», - отметил Федор Жижилев.

Все новости за 27.12.2017 г.»