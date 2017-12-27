Евгений Тефтелев лично следит за «тефтелевыми кучами»

Фото с сайта cheladmin.ru

Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции. По мнению градоначальника, сегодня проблемы с вывозом снега в Челябинске нет, она была актуальна в 2015 году. С тех пор поменялась подрядная организация, которая следит за уборкой дорог. В контракте с ней прописан график очистки. Если он нарушается, то подрядчика - компанию «Южуралмост» - штрафуют.

«Наказание существенное, поэтому считаю, что этот вопрос сегодня исчерпан. Снег надо вывозить, мы его вывозили и будем вывозить, а ситуацию по кучам контролирую я сам. С учетом того, что они мои, именные. В Магнитогорске «тефтелевы дороги» были», - рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Евгений Тефтелев добавил, что 30 декабря совершит объезд города с целью проверить, все ли «тефтелевы кучи» убраны. Также он отметил, что не обижается на челябинцев, которые придумали такое название для гор неубранного снега.

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Все новости за 27.12.2017 г.»