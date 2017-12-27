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27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Презервативы, живая рыбка и валенок. Челябинцы рассказали о самых необычных подарках на Новый год
27.12.2017 г. 09:49
Исследование провел сайт Зарплата.ру. В опросе приняло участие более 1 тыс. человек. Треть из них признались, что коллеги им вручали странные подарки. Так, кому-то пришлось радоваться сломанной статуэтке, живой рыбке с аквариумом, а кому-то достались валенок, мини-фонтан и презервативы.
При этом 8% жителей Челябинска признались, что тоже дарили сослуживцам необычные подарки. Среди них, к примеру, белье, 3D-пазл динозавра и 10 килограммов сахара. Идеальным подарком челябинцы считают вино, деньги, шоколад, книги, кофе и даже тишину. Некоторые респонденты рады будут билетам в кино или на концерты. Больше половины опрошенных горожан рассказали, что в их компаниях принято дарить подарки на праздники. При этом 52% получают их от коллег, 26% - от работодателя, 20% - от всех, 2% - от партнеров и клиентов.
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