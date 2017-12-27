- -15 ... -17 C°
- -11 ... -13 C°
- 57.7343р. - 0.4646
- 68.5422р. - 0.5515
-
27.12.2017 г. | 15:11Гости эфира: Гордеев Сергей
Власти Челябинской области закажут исследование влияния экологии на здоровье жителей
27.12.2017 г. 09:38
На это будут выделены средства из бюджета региона. Московские ученые предложили помощь в проведении исследования, но власти решили провести конкурс, чтобы посмотреть на предложения других претендентов.
"Нам часто задают вопросы, связана ли заболеваемость с экологией, но оценить это не всегда возможно, поэтому мы обратились к ученым с просьбой разработать алгоритм действия для объективной оценки", - цитирует министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева Znak.com.
Согласно статистике, за 11 месяцев этого года в регионе умерло около 42 тыс. человек, а родилось 37 тыс. "Экология влияет на смертность в большей степени, чем генетика. Состояние здоровья человека на 15% зависит от врачей и на 50% — от внешней среды, остальное — генетика. Но под внешней средой подразумевается не только экология, но и питание, образ жизни, употребление алкоголя, курение", — отметил министр.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 26.12.2017 г. «Мечел-Кокс» отчитался о снижении нагрузки на экологию Челябинска
- 22.12.2017 г. Глава минэкологии области Ирина Гладкова прокомментировала слухи о своей возможной отставке
- 22.12.2017 г. На предприятиях группы «Мечел» в Челябинске проведут независимый экологический аудит
- 22.12.2017 г. Депутат Госдумы назвал награждение главы минэкологии Ирины Гладковой издевательством над жителями Челябинской области
- 20.12.2017 г. ЧМК заплатит 100 тыс. рублей штрафа за сброс грязных сточных вод в Миасс сверх нормативов