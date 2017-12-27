Власти Челябинской области закажут исследование влияния экологии на здоровье жителей

Фото с сайта pravmin74.ru

На это будут выделены средства из бюджета региона. Московские ученые предложили помощь в проведении исследования, но власти решили провести конкурс, чтобы посмотреть на предложения других претендентов.

"Нам часто задают вопросы, связана ли заболеваемость с экологией, но оценить это не всегда возможно, поэтому мы обратились к ученым с просьбой разработать алгоритм действия для объективной оценки", - цитирует министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева Znak.com.

Согласно статистике, за 11 месяцев этого года в регионе умерло около 42 тыс. человек, а родилось 37 тыс. "Экология влияет на смертность в большей степени, чем генетика. Состояние здоровья человека на 15% зависит от врачей и на 50% — от внешней среды, остальное — генетика. Но под внешней средой подразумевается не только экология, но и питание, образ жизни, употребление алкоголя, курение", — отметил министр.

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Все новости за 27.12.2017 г.»