Дольщикам «Речелстроя» представили подробный график сдачи проблемных домов

Фото с сайта rechelstroy.ru

110 человек должны переехать в новые квартиры в "Чурилово Lake City" до конца года. Планируется сдать один дом. Еще три многоэтажки застройщик обещает ввести в эксплуатацию в I квартале 2018-го. В IV квартале будет сдано два дома. Ввод третьей очереди запланирован на 2019 год. Информация об этом была озвучена в понедельник, 25 декабря, на заседании рабочей группы в Законодательном собрании.

Сейчас у "Речелстроя" в Челябинске насчитывается 11 проблемных домов. Их достройка включена в дорожную карту. Когда власти представили ее первый вариант, дольщики стали выходить на акции протеста. Их не устроило отсутствие конкретных сроков возобновления строительства и сдачи каждого дома. На это дольщики пожаловались и в эфире "Челябинского эха" вице-губернатору Сергею Шалю. В ноябре во время прямого эфира чиновник заявил, что потребует от застройщика подробный график ввода.

«После согласования условий достройки многоквартирных жилых домов между ООО «Речелстрой» и ООО СК «Западный луч» будут внесены изменения в «дорожную карту» и прописаны мероприятия с указанием возобновления строительства и окончания строительства по каждому дому ООО «Речелстрой», – сообщил начальник управления строительства областного минстроя Андрей Фалейчик.

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