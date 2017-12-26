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Челябинск оказался в числе худших миллионников по показателю «умные жители»
26.12.2017 г. 17:02
В столице Южного Урала зафиксирован низкий уровень доступности информации о рынке труда, активности интернет-пользователей и развития электронных карт учащихся. Из-за этого город занял 13-е место среди 16 российских мегаполисов в рейтинге, составленном Национальным исследовательским институтом технологий и связи.
Также эксперты изучали 15 миллионников и Сочи на предмет внедрения интеллектуальных систем управления транспортом, ЖКХ, энергетикой и промышленностью. Челябинск вошел в тройку лучших мегаполисов России по показателям «умной среды». Столица Южного Урала занимает место в лидерах благодаря активности жителей и мэрии в ликвидации незаконных свалок. Также эксперты признали высоким уровень развития систем мониторинга и предупреждения угроз экологической безопасности в городе. В общем рейтинге уровня развития технологий Челябинск занял 12-е место. Самыми "умными" городами признали Москву, Санкт-Петербург и Казань.
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