В Челябинске автомобилист распылил газовый баллончик в лицо маршрутчика, который не уступил ему дорогу

Фото с сайта 74.мвд.рф

Это произошло утром в понедельник, 25 декабря, на остановке "Лесопарковая". Водитель маршрутного такси №56 не уступил владельцу легковушки дорогу, что стало причиной словесной перепалки. Когда маршрутка подъехала к остановке, автомобилист остановился, распылил в открытое окно микроавтобуса газовый баллончик и уехал. Пострадавший водитель выпустил людей на улицу и умылся снегом. Очевидцы отметили, что разъяренный автомобилист передвигался на черном Citroen.

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Все новости за 26.12.2017 г.»