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В Челябинске автомобилист распылил газовый баллончик в лицо маршрутчика, который не уступил ему дорогу
26.12.2017 г. 16:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
Это произошло утром в понедельник, 25 декабря, на остановке "Лесопарковая". Водитель маршрутного такси №56 не уступил владельцу легковушки дорогу, что стало причиной словесной перепалки. Когда маршрутка подъехала к остановке, автомобилист остановился, распылил в открытое окно микроавтобуса газовый баллончик и уехал. Пострадавший водитель выпустил людей на улицу и умылся снегом. Очевидцы отметили, что разъяренный автомобилист передвигался на черном Citroen.
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