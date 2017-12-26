Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Новым годом в компании собаки

Скриншот с сайта youtube.com / Челябинская область

В праздничном видеоролике губернатор Челябинской области предстал на фоне наряженной елки. Рядом с ним в кадре - овчарка.

"Поздравляю вас с новым 2018 годом. Челябинская область встречает его достойно. Мы вместе преодолели многие трудности и теперь строим планы на будущее. В новом году нам предстоит сделать важный политический выбор, реализовать экологические проекты, укрепить экономический рост и выйти на новое качество жизни. Пусть в наступающем году все сложится хорошо, исполнятся все ваши надежды, у каждого в доме будут счастье, любовь и достаток. Здоровья вам, благополучия и взаимопонимания. С праздником, дорогие земляки! С новым годом!" - поздравил южноуральцев губернатор.

Видео: Челябинская область / youtube.com

В конце губернаторской речи овчарка тоже не промолчала. Послышался непродолжительный лай. Известно, что в видео снимали пса, который служит в правоохранительных органах - ищет наркотики.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.12.2017 г.»