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«Удобные деньги» оштрафовали за навязчивые звонки
26.12.2017 г. 15:31
Центральный райсуд Челябинска признал микрофинансовую организацию виновной и приговорил к штрафу в 20 тыс. рублей. Нарушение выявили сотрудники службы судебных приставов. С жалобой к ним обратилась челябинка. Она в апреле взяла в кредит 20 тыс. рублей на месяц, по нему образовалась просроченная задолженность. Через четыре месяца звонки с требованиями вернуть долг начали поступать к ее сестре, хотя номер ее телефона заемщица не давала, сообщили в пресс-службе управления судебных приставов.
Это не первая претензия надзорных органов к организации. В этом году челябинское УФАС дважды привлекало микрофинансовую организацию к административной ответственности: за использование георгиевской ленты в своей рекламе, замаскированной под поздравление с Днем Победы, и за размещение рекламы на календарях с православной молитвой.
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