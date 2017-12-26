«Удобные деньги» оштрафовали за навязчивые звонки

Центральный райсуд Челябинска признал микрофинансовую организацию виновной и приговорил к штрафу в 20 тыс. рублей. Нарушение выявили сотрудники службы судебных приставов. С жалобой к ним обратилась челябинка. Она в апреле взяла в кредит 20 тыс. рублей на месяц, по нему образовалась просроченная задолженность. Через четыре месяца звонки с требованиями вернуть долг начали поступать к ее сестре, хотя номер ее телефона заемщица не давала, сообщили в пресс-службе управления судебных приставов.

Это не первая претензия надзорных органов к организации. В этом году челябинское УФАС дважды привлекало микрофинансовую организацию к административной ответственности: за использование георгиевской ленты в своей рекламе, замаскированной под поздравление с Днем Победы, и за размещение рекламы на календарях с православной молитвой.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.12.2017 г.»