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Экстренные службы в Челябинской области будут работать усиленно до 9 января
26.12.2017 г. 15:28
К круглосуточным дежурствам они приступают с 30 декабря. Соответствующее поручение главам городов и районов дал губернатор Борис Дубровский. Всего в регионе по случаю новогодних праздников запланировано более 2 тыс. культурно-массовых мероприятий. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС на территории области создана группа постоянной готовности, а также аэромобильная группировка МЧС.
Особое внимание в дни школьных каникул губернатор поручил обратить на обеспечение безопасности дорожного движения. Все транспортные средства, перевозящие детей, должны сопровождаться экипажами ГИБДД. Кроме того, главы должны организовать в территориях общественные площадки для безопасного запуска салютов и фейерверков.
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