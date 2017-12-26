Узнать о новых пособиях за рожденных детей поможет «горячая линия»

Фото с сайта sibmama.ru

С 1 января 2018 года на Южном Урале будут введены ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям. По федеральному закону семьи, у которых родился первый ребенок либо они усыновили его, будут получать по 10 тыс. 221 рублю в месяц. Такую же сумму смогут получать малообеспеченные семьи, в которых родился второй ребенок, но уже не из бюджета, а из средств материнского капитала.

Телефоны «горячей линии» по пособиям можно посмотреть по ссылке.

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Все новости за 26.12.2017 г.»