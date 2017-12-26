Неизвестные на Таганае срубили реликтовые деревья для шалаша

Фото с сайта www.taganay.org

Преступление сотрудники охраны парка обнаружили при мониторинге социальных сетей. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, инцидент произошел на одной из туристических стоянок - Заячьей поляне. При осмотре места госинспекторы насчитали 15 срубленных деревьев, среди них пихты, березы и ольха. С нескольких елей срубили ветки.

«На видео показано, что из веток и деревьев построили шалаш. Непонятно, зачем это надо был делать, ведь до приюта «Таганай», где можно было переночевать, оставалось всего 500 метров», - рассказал начальник отдела охраны национального парка Всеволод Яковлев.

Рубить деревья на особо охраняемой природной территории запрещено. Нанесенный ущерб превысил 59 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям может грозить штраф до 1,5 млн рублей или принудительные работы - до четырех лет со штрафом до 300 тыс. рублей.

Фото: www.taganay.org

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