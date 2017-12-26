В Челябинской области поймали полицейских-браконьеров

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Незаконной охотой они занимались в лесу под Магнитогорском. Браконьеров с ружьями задержали егеря в декабре на территории Малокизильского водозабора. Охота там запрещена. Информация о незаконных действиях сотрудников полиции появилась в нескольких региональных СМИ в понедельник, 25 декабря. В данный момент сотрудники СК по Челябинской области проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Все новости за 26.12.2017 г.»