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В Челябинской области поймали полицейских-браконьеров
26.12.2017 г. 15:04
Фото с сайта novostivolgograda.ru
Незаконной охотой они занимались в лесу под Магнитогорском. Браконьеров с ружьями задержали егеря в декабре на территории Малокизильского водозабора. Охота там запрещена. Информация о незаконных действиях сотрудников полиции появилась в нескольких региональных СМИ в понедельник, 25 декабря. В данный момент сотрудники СК по Челябинской области проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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