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В Сатке 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на недостроенной горке
26.12.2017 г. 14:54
Фото с сайта zelenograd24.ru
Мальчика придавило глыбой льда. Инцидент произошел 22 декабря в поселке Западный. Мальчик упал с недостроенной горки, а сверху его накрыло глыбой льда. Ребенка транспортировали в Челябинскую областную детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В ближайшее время будет организована доследственная проверка.
Ранее похожий случай произошел в Карталах. Тогда в результате падения глыбы льда на ногу у местного школьника диагностировали сложный перелом двух костей голени.
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