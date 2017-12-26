В Сатке 11-летний ребенок попал в реанимацию после катания на недостроенной горке

Фото с сайта zelenograd24.ru

Мальчика придавило глыбой льда. Инцидент произошел 22 декабря в поселке Западный. Мальчик упал с недостроенной горки, а сверху его накрыло глыбой льда. Ребенка транспортировали в Челябинскую областную детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В ближайшее время будет организована доследственная проверка.

Ранее похожий случай произошел в Карталах. Тогда в результате падения глыбы льда на ногу у местного школьника диагностировали сложный перелом двух костей голени.

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Все новости за 26.12.2017 г.»