Ради бесплатной еды жители Златоуста пришли в ресторан голыми

Фото с сайта www.jv.ru

А рекламой конкурса заведения, которое предложило посетителям стать нудистами, теперь займется УФАС. Ресторан быстрого питания Subway в Златоусте пообещал подарить сертификат на три большие тарелки сэндвичей первым пяти нудистам. О старте акции было объявлено в официальной группе местного заведения в соцсети "ВКонтакте". "Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосъемку", — пишут сотрудники Subway.

Через три дня в группе объявили о том, что желающие выполнить условия акции и получить бесплатный обед нашлись. Челябинские антимонопольщики изучат данную рекламу на предмет наличия нарушения законодательства. Результаты проверки огласят в конце января 2018 года.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.12.2017 г.»