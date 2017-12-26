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Ради бесплатной еды жители Златоуста пришли в ресторан голыми
26.12.2017 г. 14:46
Фото с сайта www.jv.ru
А рекламой конкурса заведения, которое предложило посетителям стать нудистами, теперь займется УФАС. Ресторан быстрого питания Subway в Златоусте пообещал подарить сертификат на три большие тарелки сэндвичей первым пяти нудистам. О старте акции было объявлено в официальной группе местного заведения в соцсети "ВКонтакте". "Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосъемку", — пишут сотрудники Subway.
Через три дня в группе объявили о том, что желающие выполнить условия акции и получить бесплатный обед нашлись. Челябинские антимонопольщики изучат данную рекламу на предмет наличия нарушения законодательства. Результаты проверки огласят в конце января 2018 года.
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