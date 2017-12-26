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В Челябинской области будут судить мать, которая до смерти напоила младенца водкой
26.12.2017 г. 14:41
Фото с сайта kaspyinfo.ru
Это произошло в мае 2017 года в селе Русская Теча. 6-месячный ребенок проснулся ночью и заплакал. Мать, пытаясь успокоить его, налила в чайную ложку водки и напоила. Мальчик уснул, но через четыре часа вновь проснулся и заплакал. Тогда женщина напоила ребенка водкой из детской бутылочки. В организм мальчика поступило около 34 мл этилового спирта. В результате отправления он скончался.
Следствие установило, что до этого происшествия мать дважды пользовалась таким способом, чтобы успокоить сына. Женщина, у которой есть еще двое детей, признала вину. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.
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