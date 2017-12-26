Рецидивист из Златоуста предстанет перед судом за изнасилование 7-летнего мальчика

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчины. По версии следствия, в июле 2017 года он избил соседского мальчика и, угрожая убийством, изнасиловал его. У мужчины есть непогашенная судимость. Ранее он уже совершал подобные действия в отношении другого ребенка. В ходе экспертизы южноуральцу поставили диагноз "педофилия". Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Все новости за 26.12.2017 г.»