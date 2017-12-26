В Челябинске к четвергу потеплеет до плюс 2 градусов

Фото с сайта mozhga.news

Ночью в среду, 27 декабря, и в четверг сохранится морозная погода: будет -14 - -16. Теплеть начнет со среды. Синоптики прогнозируют температуру днем -7 - -9. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду. При этом в Челябинске сохранится облачная и сухая погода. Ощутимо потеплеет в четверг. По данным гидрометцентра, днем будет от нуля до +2 градусов. Сохранится переменная облачность, ветер немного усилится и сменит направление на юго-западный, будет дуть до 12 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют.

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