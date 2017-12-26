В Челябинске маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус

Фото с сайта 74.мвд.рф

Пострадала пассажирка. Авария произошла вечером в понедельник, 25 декабря, на улице Братьев Кашириных. Как сообщается в группе "ЧП | ДТП Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", пассажирка автобуса получила травмы. В момент аварии она выходила из салона, маршрутка сбила ее. Женщине вызвали скорую помощь. "Жалко пострадавшую, новый год насмарку", - пишут пользователи в комментариях к публикации.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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