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В Челябинске маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус
26.12.2017 г. 13:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Пострадала пассажирка. Авария произошла вечером в понедельник, 25 декабря, на улице Братьев Кашириных. Как сообщается в группе "ЧП | ДТП Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", пассажирка автобуса получила травмы. В момент аварии она выходила из салона, маршрутка сбила ее. Женщине вызвали скорую помощь. "Жалко пострадавшую, новый год насмарку", - пишут пользователи в комментариях к публикации.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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