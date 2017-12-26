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Выставленная на продажу часть главпочтамта стала самым дорогим объектом Челябинска в 2017 году
26.12.2017 г. 12:49
Собственники предлагали заплатить за здание на улице Кирова 415 млн рублей. Объявление о продаже данного объекта появилось в интернете в конце июня и находилось в сети два месяца. Список самых дорогих зданий, выставленных на продажу в 2017 году, опубликовал портал N1.RU.
Второе место в рейтинге занял торговый комплекс "Невский". Его стоимость составляет 403 млн рублей. Третьим в списке самых дорогих стал производственный комплекс площадью 67 тыс. квадратных метров на улице Коммуны, который продают за 400 млн рублей.
Среди предложений в сегменте жилой недвижимости лидирует коттедж на берегу озера Малый Кременкуль. Стоимость загородной виллы с бассейнами и саунами составляет 110 млн рублей.
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