Выставленная на продажу часть главпочтамта стала самым дорогим объектом Челябинска в 2017 году

Фото с сайта bankist.ru

Собственники предлагали заплатить за здание на улице Кирова 415 млн рублей. Объявление о продаже данного объекта появилось в интернете в конце июня и находилось в сети два месяца. Список самых дорогих зданий, выставленных на продажу в 2017 году, опубликовал портал N1.RU.

Второе место в рейтинге занял торговый комплекс "Невский". Его стоимость составляет 403 млн рублей. Третьим в списке самых дорогих стал производственный комплекс площадью 67 тыс. квадратных метров на улице Коммуны, который продают за 400 млн рублей.

Среди предложений в сегменте жилой недвижимости лидирует коттедж на берегу озера Малый Кременкуль. Стоимость загородной виллы с бассейнами и саунами составляет 110 млн рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.12.2017 г.»