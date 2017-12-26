Власти Южного Урала купили детям конфет почти на 22 млн рублей

Фото с сайта www.gornovosti.ru

В рамках акции «Подарим Новый год детям» уже сформировано более 188 тыс. сладких подарков. Их получат дети из социально незащищенных семей. Областной минсоц завершил отгрузку праздничных наборов во все города и районы. Сейчас там проходят губернаторские елки. В праздничных мероприятиях уже приняли участие почти 1,5 тыс. школьников до 15 лет.

С 7 по 14 января 2018 года в городах области пройдут Рождественские елки. На них приглашены более 6 тыс. детей.

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Все новости за 26.12.2017 г.»