Челябинск
- -11 ... -13 C°
- -12 ... -14 C°
- 58.1989р. - 0.1163
- 69.0937р. - 0.0331
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Власти Южного Урала купили детям конфет почти на 22 млн рублей
26.12.2017 г. 12:44
Фото с сайта www.gornovosti.ru
В рамках акции «Подарим Новый год детям» уже сформировано более 188 тыс. сладких подарков. Их получат дети из социально незащищенных семей. Областной минсоц завершил отгрузку праздничных наборов во все города и районы. Сейчас там проходят губернаторские елки. В праздничных мероприятиях уже приняли участие почти 1,5 тыс. школьников до 15 лет.
С 7 по 14 января 2018 года в городах области пройдут Рождественские елки. На них приглашены более 6 тыс. детей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 26.12.2017 г. Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Новым годом в компании собаки
- 26.12.2017 г. Экстренные службы в Челябинской области будут работать усиленно до 9 января
- 26.12.2017 г. Кировку к Новому году превратили в коридор из разноцветных гирлянд
- 25.12.2017 г. В Челябинске составили новогоднюю елку из 65 внедорожников
- 21.12.2017 г. Каждая третья компания в Челябинской области сократила расходы на новогодний корпоратив