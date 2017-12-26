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Из-за метеоусловий в челябинском аэропорту задержали рейсы в Москву и Дубай
26.12.2017 г. 12:08
Фото с сайта cekport.ru
Пассажирам пришлось ждать посадки около трех часов. Самолет рейса У6 811 должен был отправиться в Дубай в понедельник, 25 декабря, в 05:35. Однако из-за погодных условий время вылета перенесли на 07:35. По этой же причине вечером задержали рейс СУ 1423 до Москвы. По информации онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет, который должен был вылететь в 19:35, отправился в столицу лишь в 22:44. Также сегодня утром по неизвестной причине на три часа был задержан еще один рейс до Москвы — СУ 1533.
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