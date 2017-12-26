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«Лента» рассматривает возможность открытия в Челябинске супермаркетов
26.12.2017 г. 12:04
«Лента» рассматривает возможность открытия в Челябинске супермаркетов. Магазины нового формата сети могут появиться в городе в 2018 году. О планах ритейлера корреспонденту "Челябинского эха" рассказал генеральный директор агентства недвижимости "Дан-Инвест" Валентин Корытный. По его словам, договоры еще не подписаны, но идет поиск помещений.
«Было бы неплохо, если бы в Челябинске появился такой магазин как "Лента" только в формате не гипермаркетов, а супермаркетов. Мы очень надеемся, что удастся договориться с "Лентой", и, возможно, несколько магазинов имеют шансы на открытие в 2018 году, но пока этот вопрос находится на стадии обсуждения», - сообщил Валентин Корытный.
Сейчас в Челябинске работают пять гипермаркетов "Лента". А супермаркеты есть только в Москве и ее окрестностях, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Свердловской области. Всего 84 магазина. 36 из них были открыты в этом году.
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