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В Челябинске на реке Миасс построят искусственный остров
26.12.2017 г. 11:59
Фото с сайта www.chelfond.ru
Областной фонд имущества выставил на торги часть пруда ЧГРЭС под строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Для того, чтобы построить общественно-деловой центр, инвестору придется засыпать участок. Речь идет о территории площадью более 10 тыс. кв. м, расположенной в границах улиц Береговая – Братьев Кашириных.
Начальная цена лота 4 млн 75 тыс. 524 руб. Заявки принимаются с 20 декабря по 23 января. Аукцион назначен на 29 января.
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