Блогер Илья Варламов включил Челябинск в список худших городов России

Фото с сайта vk.com

Столица Южного Урала попала в категорию мегаполисов, в которых путешественник не хотел бы жить. В рейтинге, который Илья Варламов разместил в своем блоге, Челябинск занимает 47-е место из 55.

"Суровый город, закатанный в асфальт. Город не для людей", — написал блогер в своем «Живом Журнале».

Самый худший город, по мнению путешественника, — Адлер. А больше всего блогер хотел бы жить в Севастополе. Илья Варламов отмечает, что если там навести порядок, то город станет лучшим в России.

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Все новости за 25.12.2017 г.»