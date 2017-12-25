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Блогер Илья Варламов включил Челябинск в список худших городов России
25.12.2017 г. 16:44
Фото с сайта vk.com
Столица Южного Урала попала в категорию мегаполисов, в которых путешественник не хотел бы жить. В рейтинге, который Илья Варламов разместил в своем блоге, Челябинск занимает 47-е место из 55.
"Суровый город, закатанный в асфальт. Город не для людей", — написал блогер в своем «Живом Журнале».
Самый худший город, по мнению путешественника, — Адлер. А больше всего блогер хотел бы жить в Севастополе. Илья Варламов отмечает, что если там навести порядок, то город станет лучшим в России.
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