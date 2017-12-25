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РМК втрое увеличила объем налоговых платежей в бюджет Челябинской области
25.12.2017 г. 16:33
Фото с сайта mayaksbor.ru
Такая динамика зафиксирована за последние пять лет. В этом году группа предприятий уплатила более 2 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2012 году. Тогда РМК направила в областной бюджет около 680 млн рублей, сообщили в пресс-службе "Русской медной компании".
Всего в этом году в консолидированный бюджет страны группа предприятий уплатит около 4,95 млрд рублей.
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