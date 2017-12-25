РМК втрое увеличила объем налоговых платежей в бюджет Челябинской области

Фото с сайта mayaksbor.ru

Такая динамика зафиксирована за последние пять лет. В этом году группа предприятий уплатила более 2 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2012 году. Тогда РМК направила в областной бюджет около 680 млн рублей, сообщили в пресс-службе "Русской медной компании".

Всего в этом году в консолидированный бюджет страны группа предприятий уплатит около 4,95 млрд рублей.

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Все новости за 25.12.2017 г.»