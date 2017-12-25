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В челябинском отделении ЛДПР сменился лидер
25.12.2017 г. 16:27
Фото с сайта ldprchel.ru
Отделение возглавил 37-летний Алексей Федоров, который до этого занимал пост руководителя первичной партийной организации в Тракторозаводском районе. Решение об этом было принято на прошлой неделе, сообщается на сайте регионального отделения ЛДПР.
Виталий Пашин, чьи полномочия координатора областной партийной организации истекли в октябре, остается куратором партии в регионе от фракции ЛДПР в Госдуме. Пока сохраняет свой пост и руководитель аппарата отделения Анатолий Ганин.
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