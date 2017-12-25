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В Златоусте мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом в гараже
25.12.2017 г. 16:14
Фото с сайта sledcom.ru
Их тела днем в воскресенье, 24 декабря, обнаружили в машине. Признаков криминальной смерти эксперты не нашли. По предварительным данным, мужчина и женщина отравились угарным газом.
Следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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