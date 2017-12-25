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Педофил с ЧТЗ, изнасиловавший девять детей и женщин, не смог обжаловать приговор
25.12.2017 г. 15:46
В июле 2017 года мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 23 года и три месяца, а также оштрафовали на 150 тыс. рублей. Кроме того, педофилу назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Преступления мужчина совершал с апреля 2014-го по август 2016 года в Челябинске. Он нападал на женщин и девочек, заводил их в безлюдные места, где насиловал и грабил. Всего от действий преступника пострадали девять человек. Мужчину задержали в аэропорту Екатеринбурга, когда он пытался покинуть страну. Сторона защиты не согласилась с приговором и пыталась его обжаловать, но безуспешно. Челябинский областной суд оставил решение без изменения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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