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Почему в американской тюрьме заключенные носят униформу розового цвета?
25.12.2017 г. 15:36
Сегодня в выпуске "Нескучного права" мы поговорим о жизни в местах не столь отдаленных, вернее о тех условиях, которые создают государства для обеспечения соответствующего режима отбывания наказания заключенными и их последующего исправления.
Так, особый интерес вызывает одна из американских тюрем, расположенная в штате Джорджия, где все внимание привлекает необычный для таких видов учреждений цвет стен мужского блока. Они выкрашены в ярко-розовый, а также цвет униформы самих заключенных – тоже розовый. Странный выбор? Быть может. Но точно не случайный. Дело в том, что, по мнению тюремного начальства, такая расцветка должна снижать уровень агрессии осужденных.
Как показала практика, эта мера действительно работает: конфликты между заключенными в данной тюрьме возникают гораздо реже по сравнению со временем бытности предыдущего «интерьера». Интересно, что женский блок также был перекрашен, но уже в бледно-зеленый. Дало ли это какие-либо положительные результаты, пока не известно.
Не менее увлекательно положение в тюрьме Индианы, где действует программа, согласно которой заключенные могут держать домашних животных, а именно – кошек. Создатели программы считают, что забота о питомцах поднимает настроение осужденным и помогает встать на путь исправления.
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
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