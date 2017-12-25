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ГИБДД предупредила водителей о снегопадах на юге Челябинской области
25.12.2017 г. 15:12
В настоящее время, по данным Госавтоинспекции, видимость на дорогах в этой части региона снижена. Движение затруднено, повышен риск совершения ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД. Водителей просят быть предельно внимательными, выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного полотна. При дальних поездках с собой нужно брать теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.
На всех федеральных и областных дорогах дежурят наряды ДПС. Они следят за дорожным движением и готовы оказать помощь автомобилистам.
По прогнозам синоптиков местного гидрометцентра, снег в Челябинской области будет идти вплоть до четверга. Осадки ожидаются небольшие, местами - умеренные. Предстоящей ночью будет до -17, в низинах - около -22. Во вторник, 26 декабря, днем в области прогнозируют -8 - -13.
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