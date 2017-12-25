Челябинские турагенты прогнозируют рост выездного потока в следующем году

Фото с сайта www.tourprom.ru

Основная причина — возобновление авиасообщения между Египтом и Россией. Соответствующее соглашение между странами было подписано в пятницу, 15 декабря. Ожидается, что первые вылеты из Москвы в Каир стартуют в начале февраля 2018 года. Однако о восстановлении чартерных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду пока ничего не известно.

Многие турагенты отмечают, что именно открытие авиасообщения с курортными городами может вернуть былой спрос на данное направление. Например, в 2014 году Египет занял второе место в списке самых популярных у россиян туристических стран. Тогда его курорты посетили 2,5 млн жителей России. При этом прирост по сравнению с 2013 годом составил 34%. По мнению директора челябинской турфирмы "Сусанин" Анатолия Гуревича, возвращение прямых перелетов в Египет может спровоцировать взрыв на рынке туристических услуг.

«Если в этом году достаточно бурный рост, то в будущем году будет плавный рост. Хотя может быть взрывным из-за того, что откроют Египет, то есть часть туристов перераспределится с других направлений на Египет, часть — это те, кто не летал до этого. Тут прирост будет достаточно серьезный. По Турции будет, наверное, стабильная ситуация либо маленький прирост. По всем остальным сложно прогнозировать. Я думаю, цены вообще бессмысленно обсуждать, потому что цены на путевки определяются исключительно курсом доллара, поэтому прогнозировать в нашей стране курс доллара — бессмысленное занятие. Я думаю, что все будет стабильно. В этом году явный прирост по европейским направлениям, а вот все остальные, с моей точки зрения, — определенная стагнация», - прокомментировал Анатолий Гуревич.

Из-за открытия авиасообщения с Египтом может снизиться турпоток на российские курорты, считает вице-президент Челябинской ассоциации туристических организаций Виктория Климова.

«Если будет открыт Египет и все в порядке будет с Турцией, то турпоток будет точно не меньше, чем в прошлом году. Возможно, произойдет изменение турпотока по России, то есть больше людей поедут в Турцию или Египет. Когда будут точно стоять рейсы в Хургаду или Шарм-эль-Шейх из Челябинска, мы будем говорить, что Египет открыт. Это, конечно, тоже часть потока от российских направлений оттянет. Часть самолетов будет перенаправлена именно на Египет», - рассказала Виктория Климова.

Некоторые туристы не ждут открытия Египта и уже начали бронировать летние путевки на другие курорты. По словам Виктории Климовой, цены на туры пока примерно такие же, как и в прошлом сезоне.

«Самые ранние бронирования начались еще в ноябре и октябре. Обычно пик — это февраль и март. Раннее бронирование выбирают те туристы, которым нужно попасть в определенные отель и дату. По раннему бронированию цена, как правило, ниже, чем перед самым вылетом. Если мы сейчас посмотрим на стоимость Турции на 11 ночей и 12 дней, то отели 3 звезды стоят около 50 тыс. рублей на двоих по системе "все включено". Четыре, пять звезд — не менее 60-65 тыс. на двоих. Это абсолютно реальные цены на июнь. По этим ценам можно уже сейчас прийти и купить путевку», - сообщила вице-президент Челябинской ассоциации туристических организаций.

Все новости за 25.12.2017 г.»