Настроение жителей Челябинской области назвали благоприятным для власти, несмотря на проблемы с экологией

Фото с сайта cheladmin.ru

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало доклад о политической ситуации в регионе на старте президентской кампании. Она проходит в условиях роста социальной напряженности, обусловленной снижением реальных доходов, значительным социальным расслоением и усилением запроса на справедливость, говорится в докладе. Также там сказано, что в условиях предвыборной кампании любые протесты могут концентрироваться вокруг «точек напряженности». В Челябинской области такая «точка» – экология.

"Несмотря на экологические проблемы и сложности во взаимотношениях элит, общественные настроения в регионе накануне кампании по выборам президента в основном благоприятны для федеральной и региональной власти", - заявляют эксперты АПЭК.

В докладе они подробно остановились на экологической повестке. В частности, затронули тему рутения. В АПЭК считают, что в плохом информировании населения о радиационной ситуации виноваты не власти, а предприятия атомной отрасли. "Руководству области благодаря активной разъяснительной кампании удалось сбить накал «радиационно-экологической» тревожности и не допустить ее перехода в истерическую фазу, но практически двухмесячная задержка в предоставлении информации компаниями отрасли создала проблему. Эта тема все еще может представлять угрозу для социально-политической стабильности региона", - сообщается в тексте документа.

Также эксперты упомянули протестующих против строительства Томинского ГОКа. Они отметили, что сейчас эти активисты аполитичны, однако "потенциальная политизация экологического движения является безусловным вызовом для президентской кампании в регионе". Проанализировали в АПЭК и последствия звонка Владимира Путина руководителю протестного движения. "Последствия этого шага могут быть неоднозначными для имиджа президента в регионе: теперь часть населения убеждена, что В. Путин не допустит реализации проекта ни в каком виде. Следовательно, уступки и компромиссы могут быть интерпретированы как неоправданные ожидания", - отмечается в докладе.

Кроме ситуации с экологией, эксперты с точки зрения влияния на президентскую кампанию проанализировали также политическую активность в регионе и конфликты среди элит.

В финале они сделали вывод, что южноуральцам импонирует образ «спокойной силы» власти, ассоциирующийся с президентом Путиным. "Если не возникнет экстремальных ситуаций, в Челябинской области можно прогнозировать спокойную динамику президентской кампании 2018 года", - резюмировали в АПЭК.

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Все новости за 25.12.2017 г.»