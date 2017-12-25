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Виктора Козлова официально назначили главным тренером «Металлурга»
25.12.2017 г. 14:26
Скриншот с сайта youtube.com / HCMETALLURG
Соответствующее решение принял сегодня, 25 декабря, президент клуба Виктор Рашников. Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно, сообщили в пресс-службе магнитогорской команды.
Виктор Козлов исполнял обязанности главного тренера "Металлурга" с начала ноября, когда был уволен Илья Воробьев. При новом наставнике хоккейный клуб одержал 10 побед в 16 матчах. Виктор Козлов входит в тренерский штаб "Металлурга" с 2015 года.
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