Виктора Козлова официально назначили главным тренером «Металлурга»

Скриншот с сайта youtube.com / HCMETALLURG

Соответствующее решение принял сегодня, 25 декабря, президент клуба Виктор Рашников. Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно, сообщили в пресс-службе магнитогорской команды.

Виктор Козлов исполнял обязанности главного тренера "Металлурга" с начала ноября, когда был уволен Илья Воробьев. При новом наставнике хоккейный клуб одержал 10 побед в 16 матчах. Виктор Козлов входит в тренерский штаб "Металлурга" с 2015 года.

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