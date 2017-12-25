Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -14 ... -16 C°
- 58.3152р. - 0.2444
- 69.1268р. - 0.3952
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Жители Паркового заметили в микрорайоне лисицу
25.12.2017 г. 14:18
Фото: Катя Колина / vk.com/parkoviy_74
Она бегала напротив дома №10 по улице Шмакова. Фотографию лисы выложили в группе "Парковый Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". По сообщениям очевидцев, животное вело себя очень уверенно, не испугалось автомобиля. В комментариях жители пишут, что не раз видели лисицу в микрорайоне. Другие пользователи призывают остерегаться, так как животное может быть переносчиком бешенства.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 11.12.2017 г. Лисица из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер
- 01.12.2017 г. Лисицу с Таганая откормили бутербродами
- 15.08.2017 г. После игр детей с умершим от бешенства лисенком под Чебаркулем ввели карантин
- 28.06.2017 г. Вырезанный из гудрона лисенок умер в приюте «Спаси меня»
- 11.11.2016 г. Рядом с ЧелГУ на северо-западе Челябинска заметили бешеную лису