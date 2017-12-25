Жители Паркового заметили в микрорайоне лисицу

Фото: Катя Колина / vk.com/parkoviy_74

Она бегала напротив дома №10 по улице Шмакова. Фотографию лисы выложили в группе "Парковый Челябинск" в соцсети "ВКонтакте". По сообщениям очевидцев, животное вело себя очень уверенно, не испугалось автомобиля. В комментариях жители пишут, что не раз видели лисицу в микрорайоне. Другие пользователи призывают остерегаться, так как животное может быть переносчиком бешенства.

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