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Южноуральцу грозит пять лет колонии за стрельбу по прохожим
25.12.2017 г. 14:12
Фото с сайта 74.мвд.рф
Инцидент произошел вечером 6 ноября в Магнитогорске. 20-летний пьяный мужчина из окна пятого этажа общежития начал стрелять из пневматической винтовки в воздух. Затем, по данным областной прокуратуры, магнитогорец заметил напротив здания 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу, и выстрелил в нее один раз, причинив физическую боль.
Уголовное дело направили в суд. Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы
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