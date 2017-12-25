Южноуральцу грозит пять лет колонии за стрельбу по прохожим

Фото с сайта 74.мвд.рф

Инцидент произошел вечером 6 ноября в Магнитогорске. 20-летний пьяный мужчина из окна пятого этажа общежития начал стрелять из пневматической винтовки в воздух. Затем, по данным областной прокуратуры, магнитогорец заметил напротив здания 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу, и выстрелил в нее один раз, причинив физическую боль.

Уголовное дело направили в суд. Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы

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