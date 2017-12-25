В Челябинской области с продавца контрафактного французского коньяка взыскали более 1,6 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Эти деньги пойдут на счет правообладателя известной марки, чье наименование было нанесено на бутылки с жидкостью неизвестного происхождения. Полицейские вышли на продавца через одного из покупателей. В ходе обыска на складе в Челябинске полицейские изъяли около 8 тыс. бутылок водки, вин и коньяка стоимостью более 1,5 млн рублей. Незаконную продукцию мужчина закупал в Москве и Северной Осетии.

Суд назначил продавцу штраф в размере 200 тыс. рублей, а также потребовал взыскать 1,6 млн рублей в пользу правообладателя.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.12.2017 г.»