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В Челябинской области с продавца контрафактного французского коньяка взыскали более 1,6 млн рублей
25.12.2017 г. 14:11
Фото с сайта 74.мвд.рф
Эти деньги пойдут на счет правообладателя известной марки, чье наименование было нанесено на бутылки с жидкостью неизвестного происхождения. Полицейские вышли на продавца через одного из покупателей. В ходе обыска на складе в Челябинске полицейские изъяли около 8 тыс. бутылок водки, вин и коньяка стоимостью более 1,5 млн рублей. Незаконную продукцию мужчина закупал в Москве и Северной Осетии.
Суд назначил продавцу штраф в размере 200 тыс. рублей, а также потребовал взыскать 1,6 млн рублей в пользу правообладателя.
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