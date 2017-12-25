В Челябинской области в каникулы ожидаются снегопады и резкая смена температур

Фото с сайта ptzgovorit.ru

В случае ЧП жители области смогут дозвониться до чиновников круглосуточно. Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность южноуральцев в праздничные дни. Он распорядился проверить готовность всех служб. В детских садах и школах пройдет дополнительная разъяснительная работа, в администрациях всех муниципалитетов будет организовано круглосуточное дежурство. Губернатор подчеркнул, что у жителей Южного Урала в праздники должна быть возможность дозвониться в круглосуточном режиме до администраций городов и районов и коммунальных служб.

«Люди должны дозваниваться туда с первого раза. Проверить готовность коммунальщиков, электросетевого хозяйства, пожарных. Будет меняться погода, ожидаются снегопады и перепады температур – руководители муниципалитетов должны следить, чтобы их территории не превратились в ледовые катки», – сказал Борис Дубровский.

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