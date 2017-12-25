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Борис Дубровский во втором рейтинге по итогам года признан самым влиятельным политиком Челябинской области
25.12.2017 г. 14:06
Губернатор сохранил свою позицию на уровне 2016-го по нескольким причинам. Среди них позитивная динамика в экономике, появление результатов по инициативам главы региона по отношению к владельцам и руководству крупных промышленных предприятий, ответственных за неблагоприятную экологическую ситуацию в Челябинске.
Также авторы рейтинга - специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций - отметили, что последний митинг против Томинского ГОКа собрал менее 100 участников, а это тоже повлияло на позицию губернатора. А главным фактором коррекции уровня влияния представителей региональных элит стал приближающийся старт президентской кампании 2018 года, отметили в АПЭК.
На втором месте в рейтинге остался председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, на третьем - начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин. Четвертую позицию в очередной раз удалось сохранить за собой главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Что касается Бориса Дубровского, то неделю назад возглавил еще один рейтинг влияния, составленный социологами челябинского филиала Президентской академии. Ознакомиться с ним можно на нашем сайте, со списком АПЭК - по ссылке.
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