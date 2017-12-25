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Каждый третий южноуралец из-за низкой зарплаты оставит близких без новогодних подарков
25.12.2017 г. 13:21
Фото с сайта www.vesiskitim.ru
Но социологи отмечают, что с годами таких людей в Челябинской области становится все меньше. Так, в 2012 году из-за нехватки денег половина жителей региона заявляли, что не будут ничего дарить родным на праздник.
По данным HeadHunter, чаще всего южноуральцы хотят получить на Новый год книги. Такой ответ дали 27% респондентов. Второй по популярности желаемый подарок — сертификаты. 22% опрошенных хотели бы получить ювелирные украшения, одежду, обувь, телефон или компьютер. Однако дарить южноуральцы собираются другое. Почти половина опрошенных купят для близких сладости, а 36% — товары для дома.
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