В Карталах на школьника глыба льда упала в ледовом городке

Фото: Татьяна Кочнева / vk.com

Мальчик, играя в недостроенном лабиринте с другом, поскользнулся и упал. Затем на его ногу упал большой кусок льда. В результате школьник попал в больницу. У ребенка диагностировали сложный перелом двух костей голени.

О данном происшествии сообщила мать мальчика в группе "Подслушано в Карталах" в соцсети "ВКонтакте". Она возмутилась, что в строящемся сооружении нет ограждений и охраны, а также посоветовала другим родителям и детям обходить стороной ледовый городок.

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Все новости за 25.12.2017 г.»