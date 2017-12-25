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В Карталах на школьника глыба льда упала в ледовом городке
25.12.2017 г. 12:46
Фото: Татьяна Кочнева / vk.com
Мальчик, играя в недостроенном лабиринте с другом, поскользнулся и упал. Затем на его ногу упал большой кусок льда. В результате школьник попал в больницу. У ребенка диагностировали сложный перелом двух костей голени.
О данном происшествии сообщила мать мальчика в группе "Подслушано в Карталах" в соцсети "ВКонтакте". Она возмутилась, что в строящемся сооружении нет ограждений и охраны, а также посоветовала другим родителям и детям обходить стороной ледовый городок.
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