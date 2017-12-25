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В Красную книгу Челябинской области вошли еще 74 вида растений и животных
25.12.2017 г. 12:21
Фото с сайта www.mineco174.ru
В новом издании впервые появятся представители дождевых червей, пауков и водорослей. В ходе исследований специалисты минэкологии выяснили, что некоторые виды уже не нуждаются в специальных мерах охраны или не встречаются на территории области. Так, из Красной книги исключили 27 растений и животных. В предыдущем издании было 442 биологических вида. Обновленная Красная книга региона появится на сайте регионального минэкологии в январе, сообщили в пресс-службе ведомства.
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