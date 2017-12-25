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Мужчина с канистрой бензина хотел сжечь себя возле здания администрации Челябинска
25.12.2017 г. 12:43
Он закрылся в машине и грозил подорвать ее, если не будут выполнены его требования. О происшествии на своей странице в Facebook сообщил пользователь Сергей Куклев. "Около полудня 25 декабря к входу в здание администрации Челябинска подъехал белый «Форд» с местными номерами. Стекла автомобиля были заклеены листами бумаги с напечатанными на них политическими лозунгами. Явственно читались слова «Бензин» и «Путин, останови беспредел!». При этом водитель – мужчина лет 35-ти – кричал из салона, что намерен подорвать себя, если его требования не будут выполнены", - написал Сергей Куклев.
Через несколько минут после того, как машина остановилась возле мэрии, к месту съехались автомобили экстренных служб. "Мужчина был очень возбужден, поэтому осталось непонятным, чего же он хочет", - прокомментировал автор поста.
К переговорщикам присоединился председатель челябинской гордумы Станислав Мошаров. Он десять минут беседовал с автотеррористом, после чего тот успокоился и уехал. "Я видел в салоне канистру с бензином, так что угрозы водителя были вполне осуществимы", - цитирует спикера гордумы Куклев.
Станислав Мошаров предложил нарушителю встретиться в его кабинете в рамках обычного приема граждан. "Завтра поговорим и вместе обязательно что-нибудь придумаем. Нерешаемых проблем не бывает", - прокомментировал Мошаров.
По одной из версий, у мужчины в заминированном Ford были неприятности, связанные с одним из садоводческих товариществ в Советском районе.
Фото: Сергей Куклев / facebook.com
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